В Киеве рассказали, как Россия срывает мобилизацию на Украине

WP: на Украине считают, что ВС РФ целенаправленно наносят удары по военкоматам

В Киеве заявили, что Россия изменила свою тактику ударов по Украине: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Украинские власти сообщают об опасном изменении в атаках Москвы — теперь они нацелены на попытки страны мобилизовать достаточное количество войск для противостояния значительно превосходящим силам России на поле боя», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по данным украинских властей, за первые несколько дней июля военкоматы пять раз подвергались нападениям в разных городах страны.

На Украине считают, что Россия «атакует украинские военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию».

До этого Telegram-канал Mash писал, что российская армия вывела из строя больше 10% отделений ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) на территории Украины.

По информации канала, это примерно 30 из 300 зданий, используемых ТЦК. В целом удары российских войск повредили здания военкоматов в каждом украинском регионе, отмечает СМИ. Это приведет к изменению работы ТЦК, следует из сообщения.

Ранее стало известно об атаке российской армии по объектам ВСУ в Запорожье.