Залужный назвал «действенное решение» в помощи Украине – устаревшие ракеты США

США могли бы передать устаревшие ракеты Украине в рамках помощи Киеву, это может стать «действенным решением». Об этом в статье для «Украинской правды» заявил бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением», — подчеркнул он.

Как отметил бывший главком ВСУ, у США в арсенале находится около 170 тысяч ракет Hellfire, которые были произведены в период между 1998 и 2018 гг. Поскольку срок их службы составляет около 25 лет, ВСУ еще могут ими воспользоваться, считает он.

В конце мая сообщалось, что европейские страны объявили о новых пакетах военной помощи Украине, включая устаревшую технику и боеприпасы.

К примеру, Австралия передала Украине 59 танков M1A1 Abrams, произведенных в 1980-х и модернизированных до уровня 1990-х. С машин сняли часть оборудования, что снижает их боевую эффективность. Ранее аналогичные танки использовались ВСУ как мобильная артиллерия из-за уязвимости к дронам.

Бельгия выделила 20 комплексов ПВО Cerber, 16 тыс. единиц стрелкового оружия и бронированные машины на сумму €1 млрд. Италия поставляет снаряды калибра 155 мм, 400 БТР M113 и ЗРК SAMP/T. Польша сосредоточилась на обучении военных и передаче остатков советских истребителей МиГ-29.

Ранее в Британии признали малоэффективность ЗРК Patriot против российского оружия.