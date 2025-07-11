На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что РФ не допустит нахождения иностранных войск на Украине

Сенатор Джабаров: Россия не допустит нахождения иностранных войск на Украине
true
true
true
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Россия не допустит вариантов, при которых возможно нахождение иностранного контингента на территории Украины. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

«Одна из причин начала специальной операции — это попытка НАТО затащить к себе Украину, приблизиться к нашим границам. А чем этот вариант отличается от варианта членства Украины в НАТО? Ничем», — пояснил он.

Джабаров добавил, что отправка войск НАТО на Украину означает формирование там военных баз, что недопустимо для РФ.

До этого Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Об этом объявили премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон и на совместной пресс-конференции в Лондоне. Контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность Украины.

Ранее Захарова сравнила «коалицию желающих» с толпой зомби.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами