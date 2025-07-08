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В Совфеде посоветовали ЕС «не надорваться» при принятии новых санкций

Сенатор Джабаров: Россию не пугают новые санкции Евросоюза, пусть не надорвутся
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Россию не напугают новые санкции Европейского союза (ЕС), Москва на них даже не реагирует. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор заявил, что «Евросоюз абсолютно достал с этими санкциями», и Москва на них никак не реагирует.

«Есть такое понятие «надорваться». Тяжеловесы, когда поднимают большой вес, надрываются. Вот, я боюсь, Евросоюз от тяжести своих же санкций, которые вводит, в первую очередь надорвется», — сказал Джабаров.

В связи с этим он призвал смотреть на ситуацию спокойно. Парламентарий подчеркнул, что санкции ЕС Россию не напугают. Москва «давно практически все отношения» с Европой закончила, отметил сенатор.

По его словам, сама Европа стучится «во всякие боковые двери», прося продать энергоресурсы и другие материалы. Джабаров призвал одуматься, куда идет Европа.

7 июля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз координирует усилия с американскими сенаторами и готовится ввести «самые жесткие санкции» против РФ с 2022 года. По его словам, в том числе рестрикции затронут нефтяные доходы Москвы, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничительные меры.

Ранее на Украине раскрыли, когда ЕС преодолеет вето Венгрии и Словакии по санкциям против России.

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