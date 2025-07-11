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В США заговорили о сухопутном вторжении в Иран

Аналитик Ставридис: для уничтожения ядерной программы Ирана нужно вторжение США
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Для полного уничтожения ядерной программы Ирана американцам будет нужно организовать сухопутное вторжение в страну по примеру иракской кампании 2003 года. Об этом заявил бывший адмирал НАТО, обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис.

«Мы все знаем, что у иракского диктатора Саддама Хусейна не было программы создания ядерного оружия. Но, как ни парадоксально, операцию по ее поиску нужно считать военным успехом с точки зрения достижения поставленной цели. Эти усилия дают представление о том, что необходимо для полного уничтожения программ исследований в области ядерного оружия в стране (в Иране. – «Газета.Ru»)», — пишет он.

На встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и с президентом США Дональдом Трампом стороны пришли к единому мнению: Ирану ни при каких обстоятельствах нельзя позволить обладать ядерным оружием, напомнил военный.

Израиль, вероятно, хочет нанести больше ударов, чтобы найти и уничтожить запасы урана и оборудование, а также убить ведущих учёных. Трамп, вероятно, хочет избежать эскалации, стремясь найти дипломатическое и экономическое решение кризису, указал Ставридис.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Ранее посол Ирана оценил угрозу горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.

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