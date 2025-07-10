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В США назвали самую главную проблему Украины

AC: главная проблема Киева кроется в ситуации на поле боя
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Stringer/Reuters

Наиболее серьезная проблема для Украины кроется в ситуации на фронте, где ВСУ проигрывают. Об этом пишет журнал The American Conservative.

«Самая насущная проблема для Украины — на поле боя. <...> Россия уже давно выигрывает войну», — говорится в сообщении издания.

ВС РФ успешно продвигаются на фронте, констатирует американский журнал, а украинской армии не хватает сил и средств для сдерживания натиска.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в будущем европейские политики будут вынуждены признать поражение Евросоюза (ЕС) и Украины в конфликте.

По словам венгерского премьера, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина на линии фронта отступает и тоже проигрывает. Орбан подчеркнул, что ЕС может завершить этот конфликт только дипломатическим путем.

Ранее Орбан заявил, что против России развязана прокси-война.

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