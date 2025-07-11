Стало известно, как россияне оценивают работу Путина на посту президента

ФОМ: 79% россиян считают, что Путин скорее хорошо выполняет свою работу

Большинство россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Исследование проводилось в период с 4 по 6 июля текущего года. В опросе приняли участие 1,5 тыс. жителей страны в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность составила не более 3,6%.

О том, что Путин скорее хорошо выполняет свою работу, заявили 79% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 9% участников исследования.

При этом 78% опрошенных рассказали, что доверяют главе государства. Недоверие российскому лидеру выразили 12% респондентов.

Также аналитики попросили людей оценить работу правительства РФ. В результате больше половины участников исследования — 52% — сочли, что кабинет министров скорее хорошо выполняет свои обязанности. О том, что правительство работает скорее плохо, заявили 27% опрошенных. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 57% россиян, отрицательно — 13%.

У участников исследования спросили, за представителей какой партии они бы проголосовали, если бы уже в следующее воскресенье в стране состоялись выборы в Государственную думу. Менее половины респондентов — 43% — выразили готовность поддержать «Единую Россию». За членов ЛДПР проголосовали бы 11% россиян, за представителей КПРФ — 9%, а за кандидатов от «Справедливой России» и «Новых людей» — по 3%.

Ранее в Кремле рассказали, как успехи на фронте влияют на уровень доверия граждан к президенту.