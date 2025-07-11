Лавров обвинил США в продолжении провокаций по отношению к КНДР

США и их союзники не прекращают провокации в отношении КНДР. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат назвал «очень серьезным» конфликтный потенциал на Корейском полуострове.

«Обозначили необходимость избегать любых провокационных действий, которые, к сожалению, продолжаются в отношении КНДР, в том числе путем укрепления военных альянсов США, Южной Кореи и Японии», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон и его союзники организуют все более масштабные военные учения в регионе. При этом некоторые маневры проводятся «с ядерным компонентом», подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москва намерена и дальше принимать необходимые меры для обеспечения законных прав Пхеньяна. То же касается предотвращения провокаций на Корейском полуострове, которые «могут плохо кончиться».

28 июня президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что смог бы урегулировать гипотетический конфликт с КНДР. Как отметил глава государства, он «очень хорошо ладит» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее в КНДР назвали провокационным доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.