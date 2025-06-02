На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

КНДР отвергла доклад о сотрудничестве с РФ как провокацию Запада

В КНДР назвали доклад о сотрудничестве РФ и Пхеньяна нарушением суверенитета
close
Виталий Аньков/РИА Новости

МИД КНДР назвал провокационным доклад международной санкционной группы о сотрудничестве с Россией, заявив о нарушении принципов суверенного равенства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление начальника управления внешней политики ведомства.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что группа мониторинга не обладает легитимностью, а ее действия противоречат нормам невмешательства.

«Мы выражаем озабоченность попытками посягательства на суверенные права КНДР и предупреждаем о последствиях безрассудных шагов», — цитирует ЦТАК позицию Пхеньяна.

В заявлении указано, что все 11 стран — участниц группы занимают «враждебную позицию» к КНДР и РФ.

Дипломат отметил, что военное сотрудничество осуществляется в рамках договора о стратегическом партнерстве и Устава ООН. КНДР оставляет за собой право на «адекватные шаги» для защиты суверенитета. В ведомстве уверены, что действия санкционной группы не повлияют на развитие отношений между странами.

29 мая «Рёнхап» со ссылкой на доклад Многосторонней группы по наблюдению за санкциями сообщил, что Россия передала Северной Корее минимум один самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».

Ранее в США рассказали о пользе для КНДР от участия в боевых действиях на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами