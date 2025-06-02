КНДР отвергла доклад о сотрудничестве с РФ как провокацию Запада

В КНДР назвали доклад о сотрудничестве РФ и Пхеньяна нарушением суверенитета

МИД КНДР назвал провокационным доклад международной санкционной группы о сотрудничестве с Россией, заявив о нарушении принципов суверенного равенства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление начальника управления внешней политики ведомства.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что группа мониторинга не обладает легитимностью, а ее действия противоречат нормам невмешательства.

«Мы выражаем озабоченность попытками посягательства на суверенные права КНДР и предупреждаем о последствиях безрассудных шагов», — цитирует ЦТАК позицию Пхеньяна.

В заявлении указано, что все 11 стран — участниц группы занимают «враждебную позицию» к КНДР и РФ.

Дипломат отметил, что военное сотрудничество осуществляется в рамках договора о стратегическом партнерстве и Устава ООН. КНДР оставляет за собой право на «адекватные шаги» для защиты суверенитета. В ведомстве уверены, что действия санкционной группы не повлияют на развитие отношений между странами.

29 мая «Рёнхап» со ссылкой на доклад Многосторонней группы по наблюдению за санкциями сообщил, что Россия передала Северной Корее минимум один самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».

Ранее в США рассказали о пользе для КНДР от участия в боевых действиях на Украине.