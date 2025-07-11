Генерал Алаудинов заявил, что Трамп – не друг России

Алаудинов: Трамп — не друг России, он делает все, что будет выгодно США

Президент США Дональд Трамп не является другом России, он отстаивает американские интересы, поэтому будет пытаться поссорить РФ с союзниками. Об этом в своем Telegram-канале заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Трамп – не друг России. Трамп – друг Америки. Он пытается сделать то, что выгодно именно для Америки», — подчеркнул он.

По словам Алаудинова, наиболее страшным сценарием для США станет введение странами БРИКС собственной валюты. В таком случае доллар просто «лопнет», считает он.

В этой связи, отметил генерал, Трамп будет делать попытки всячески оторвать Россию от «настоящих нынешних союзников».

До этого портал Axios сообщал, что Трамп будет готов ввести новые санкции против России только в том случае, если ему предоставят «100%-ную гибкость» для последующей их отмены.

Ранее в МИД РФ оценили влияние пошлин США в 500% на Россию.