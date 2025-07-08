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Украина планирует заменить послов в 20 странах

Власти Украины намерены заменить 20 своих послов, в том числе в странах G7 и G20
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Власти Украины намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также странах G7 и G20. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на главу МИД страны Андрея Сибигу.

В публикации отмечается, что Сибига назвал посла Украины в США Оксану Маркарову «одной из самых успешных» и подчеркнул, что ротация сотрудников посольств является «новым дыханием для дипломатии».

8 июля британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему отозвать из Вашингтона посла Оксану Маркарову. По данным издания, Маркарова близка к Демократической партии США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Поэтому отстранение посла станет попыткой Зеленского задобрить президента США во время приостановки поставок вооружений Киеву.

Позже вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что с ней никто не обсуждал возможное назначение на должность посла в Соединенных Штатах. 

Ранее на Украине раскрыли, когда ЕС преодолеет вето Венгрии и Словакии по санкциям против России.

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