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Трамп вынужден задуматься о перспективе затяжного конфликта на Украине

FT: Трамп может задуматься о перспективе затяжного конфликта на Украине
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Mystyslav Chernov/AP

Президент США Дональд Трамп вынужден задуматься о перспективе «затяжного конфликта» на Украине на фоне неудач Белого дома по урегулированию кризиса. Об этом пишет газета Financial Times.

«Трамп, который перед своим переизбранием хвастался, что может положить конец войне на Украине за 24 часа, теперь вынужден задуматься о перспективе затяжного конфликта», — говорится в сообщении издания.

FT напоминает, что Трамп оказался разочарован отсутствием прогресса в его усилиях по достижению прекращения огня на Украине.

До этого портал Axios сообщал, что Трамп будет готов ввести новые санкции против России только в том случае, если ему предоставят «100%-ную гибкость» для последующей их отмены.

Ранее в МИД РФ оценили влияние пошлин США в 500% на Россию.

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