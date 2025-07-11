Украинский лидер Владимир Зеленский не может вводить санкции против китайских компаний, он лишь испытывает терпение Китая. Об этом в соцсети Tencent заявил аналитик по международной и военной проблематике Сун Чжунпин.

«Прежде всего следует обратить ваше внимание: Зеленский не имеет права указывать, с какими странами Китаю вести бизнес и торговать <…> Китай проявляет уж слишком большое терпение к Украине и Зеленскому. Зеленский и украинский парламент постоянно разыгрывают тайваньскую карту», — подчеркнул он.

Чжунпин отметил, что восстановление Украины — это «бездонная яма и ловушка», поскольку вложенные деньги могут навсегда пропасть, а инвестиции могут никогда не окупиться.

8 июля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против пяти компаний из КНР. Под рестрикции попали компании «Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко.», «Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.», «Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.», «Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко.» и «Нинбо БЛИН Мешинери Ко.».

Ранее в Китае высказались о санкциях Украины.