На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае заявили, что проявляют «уж слишком большое терпение» к Зеленскому

Аналитик Чжунпин: Зеленский слишком долго испытывает терпение Пекина
true
true
true
close
Suzanne Plunkett/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не может вводить санкции против китайских компаний, он лишь испытывает терпение Китая. Об этом в соцсети Tencent заявил аналитик по международной и военной проблематике Сун Чжунпин.

«Прежде всего следует обратить ваше внимание: Зеленский не имеет права указывать, с какими странами Китаю вести бизнес и торговать <…> Китай проявляет уж слишком большое терпение к Украине и Зеленскому. Зеленский и украинский парламент постоянно разыгрывают тайваньскую карту», — подчеркнул он.

Чжунпин отметил, что восстановление Украины — это «бездонная яма и ловушка», поскольку вложенные деньги могут навсегда пропасть, а инвестиции могут никогда не окупиться.

8 июля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против пяти компаний из КНР. Под рестрикции попали компании «Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко.», «Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.», «Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.», «Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко.» и «Нинбо БЛИН Мешинери Ко.».

Ранее в Китае высказались о санкциях Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами