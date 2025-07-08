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Зеленский ввел санкции против ряда компаний из Китая

Зеленский своим указом ввел санкции против пяти компаний из КНР
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Владимир Зеленский/Telegram

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против пяти компаний из КНР. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

Под рестрикции попали компании «Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко.», «Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.», »Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.», «Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко.» и «Нинбо БЛИН Мешинери Ко.».

20 июня президент Украины ввел санкции против 56 российских физических лиц и 55 юридических лиц из России, Китая и Белоруссии. Помимо российских производственных предприятий и фирм, в список рестрикций вошли шесть юридических лиц из КНР и одно — из Белоруссии.

29 мая Зеленский заявил, что Китай перестал продавать Украине беспилотники Mavic, которые стали популярны на фронте, но продолжил поставки в Россию.

Китай неоднократно отвергал обвинения в поставках беспилотников или их компонентов в РФ в военных целях.

Ранее Зеленский обвинил Китай в поставках оружия России.

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