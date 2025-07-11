Украинские санкции против Китая подрывают шансы Украины на выживание. Об этом пишет Tencent.

По мнению авторов материала, украинский лидер Владимир Зеленский не имеет права запрещать китайским фирмам торговать с Россией.

«Зеленский не имеет права критиковать. Кем он себя возомнил? Взгляните еще раз: Зеленский — всего лишь осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться», — сказано в статье.

Как пишет Tencent, китайские компании не очень заинтересованы в восстановлении Украины, и Зеленскому стоит это понять. По мнению журналистов, ему не стоит думать, что восстановление Украины — это популярный проект, от которого все жаждут получить свою долю.

«Зеленский должен знать свой вес. Если вы каждый день берете в руки так называемую санкционную палку, то сначала поймите, что ваши руки не такие уж и толстые. Ваша «санкционная палка» на самом деле всего лишь тонкая палка и не имеет никакой санкционной силы», — сказано в материале Tencent.

8 июля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против пяти компаний из КНР. Под рестрикции попали компании «Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко.», «Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.», «Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.», «Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко.» и «Нинбо БЛИН Мешинери Ко.».

Ранее Зеленский обвинил Китай в поставках оружия России.