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В МИД рассказали о перспективах нового обмена заключенными между Россией и США

Рябков: обмен заключенными между РФ и США может состояться в обозримом будущем
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, этот вопрос остается на повестке дня. При этом дипломат уточнил, что схемы и личности, которых могут обменять, не подлежит обнародованию до достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном.

Рябков рассказал, что соответствующие службы России и США поддерживают требуемый контакт в данной связи.

«Я вполне допускаю такую возможность, но когда это может случиться, в пределах какого временного диапазона, пока неясно. Здесь множество факторов, в том числе общий контекст отношений играет роль», — добавил замглавы МИД.

В июне в посольстве России в США сообщили, что в американских тюрьмах отбывают наказание 77 российских граждан. По данным дипмиссии, большинство этих заключенных обвиняются в совершении нетяжких преступлений, таких как отмывание денег, нарушение экспортного законодательства, кибермошенничество, но есть и те, кто отбывает наказание по «тяжким» статьям.

Ранее в Кремле рассказали о работе по обмену заключенными между Россией и США.

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