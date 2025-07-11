Коллапс фронта для ВСУ неизбежен на фоне насильственной мобилизации и дезертирства на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет», — подчеркнул он.

По словам Дмитрука, растущее дезертирство в ВСУ связано с продолжающейся насильственной мобилизацией на Украине.

Как отметил депутат Рады, в таких условиях коллапс фронта для украинской армии будет неизбежен.

До этого газета The Washington Post сообщала, что Россия изменила свою тактику ударов по Украине: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны.

На Украине считают, что Россия «атакует украинские военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию».

Ранее стало известно об атаке российской армии по объектам ВСУ в Запорожье.