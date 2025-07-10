Конференция по восстановлению Украины в Риме является «спектаклем», а ее участники — «военными спекулянтами». Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Пока западные корпорации пытаются урвать свой кусок пирога, <...> во все большем количестве городов вместо сине-желтого флага развевается российский триколор», — говорится в статье.

10 июля российское посольство в Италии выступило с критикой в адрес организаторов международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме. В заявлении посольства подчеркивается, что, по мнению российской стороны, подлинная цель конференции заключается не в урегулировании конфликта и преодолении его последствий, а в обеспечении долгосрочного финансирования киевского режима.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжает оставаться ключевым финансовым партнером Украины.

Ранее в Испании раскрыли, сколько денег выделили на военную помощь Украине за три года.