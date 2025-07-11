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Дочь Келлога рассказала, чем может обернуться российско-украинский конфликт для Трампа

Times: дочь Келлога предсказала Трампу афганский сценарий для Украины
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Leah Millis/Reuters

Российско-украинский конфликт может стать повторением афганского сценария для президента США Дональда Трампа. Об этом изданию The Times заявила Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

По ее словам, афганский сценарий может произойти, если в рамках конфликта случится что-то «катастрофическое», или если Киев потеряет значительно больше территорий при президентстве Трампа.

Моббс подчеркнула, что историки будут разбирать не то, как начался российско-украинский конфликт, а то, как он закончился. По ее мнению, в нынешнем положении Вооруженных сил Украины виноват экс-президент США Джо Байден.

До этого Трамп заявил телеканалу NBC, что союзники Соединенных Штатов по НАТО будут финансировать американские вооружения для Украины.

При этом Трамп отметил, что на саммите НАТО в прошлом месяце США и альянс договорились о поставках оружия. Согласно соглашению, НАТО полностью компенсирует США стоимость этих поставок.

Ранее Рубио заявил о предложениях по Украине, которые ранее не озвучивались.

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