В Британии заявили, что успехи армии РФ омрачили встречу по Украине в Риме

The Guardian: успехи армии России омрачили встречу по Украине в Риме

Успехи российской армии и беспокойство европейских политиков по поводу возможного раздела Украины омрачили встречу сторонников Киева в Риме. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Постоянно учащающиеся атаки российских беспилотников и опасения, что Украина будет разделена в соответствии с будущим мирным планом, омрачили встречу европейских лидеров, на которой должен был быть разработан план окончательного восстановления страны», — сказано в материале.

По информации издания, вокруг мирного плана существует серьезная неопределенность. Ожидается, что он будет предусматривать территориальные уступки Украины в пользу России.

10 июля спецпредставитель президента США по вопросу Украины Кит Келлог заявил, что союзники Киева должны помочь с восстановлением страны, разработав новый план Маршалла.

План Маршалла — это программа экономической помощи, предложенная США в 1947 году для восстановления разрушенной Второй мировой войной Европы, укрепления ее экономики и предотвращения экспансии коммунизма.

10–11 июля 2025 года в Риме проходит конференция по восстановлению Украины, которую принимает премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Ранее Мерц заявил, что путь к миру на Украине лежит через силу.