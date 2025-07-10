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Трамп совершил ошибку при написании имени президента Шри-Ланки

Трамп неверно написал имя президента Шри-Ланки в письме о введении пошлин
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп в официальном письме о введении пошлины в размере 30% на импорт из Шри-Ланки неправильно написал имя президента островного государства Ануры Кумары Диссанаяке. Об этом сообщила ланкийская газета Daily Mirror.

Текст уведомления американского лидера в адрес Диссанаяке был опубликован на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Вместо правильного написания имени президента Шри-Ланки — Анура — глава Белого дома написал «Аруна». Издание обратило внимание, что ошибку допустили на официальном бланке Белого дома в письме от 9 июля.

Инцидент быстро завирусился в соцсетях. Некоторые пользователи отмечали, что это обычная опечатка, ей не нужно придавать значения. Другие — расценили ошибку как неловкий момент в дипломатии, который, возможно, вызовет неудобство для обеих сторон.

Текст письма с неверным написанием в итоге удалили, затем на странице Трампа в Truth Social разместили новое письмо без ошибки.

В уведомлении президента США указывается, что Соединенные Штаты с 1 августа планируют ввести пошлины в размере 30% на товары из Шри-Ланки. Официальной реакции ланкийских властей пока не последовало.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 10% в отношении членов объединения БРИКС.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.

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