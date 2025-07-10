Президент США Дональд Трамп раздражен из-за успехов ВС РФ на поле боя на Украине, ВСУ продолжают уступать территории, где находятся нужные американцам природные ресурсы. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Теперь понятно, почему Трамп так раздражен из-за русских. Они слишком много выигрывают. Одно из крупнейших в Европе месторождений лития в Шевченко теперь принадлежит России», — подчеркнул он.

По данным газеты The New York Times, американские власти всерьез переживают из-за потери поселка Шевченко к западу от Донецка. По данным издания, данный объект является одним из самых крупнейших месторождений лития в Европе.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

Ранее в Госдуме отказались считать, что США перестали поддерживать Украину.