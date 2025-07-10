Порошенко показал разрушенную телестудию в Киеве

Экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал фото разрушенной студии «Пятого канала» в Киеве после удара. Об этом он сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отметив отсутствие пострадавших среди сотрудников.

«На фото — студия «Пятого канала». Я бывал в ней не раз. Сегодня ночью она уничтожена», — написал Порошенко.

Он расценил атаку как признание Россией его «заслуг в информационной войне».

Порошенко расценил удар как «вторую атаку» на канал с начала СВО. При этом первой он назвал действия украинских властей в 2022 году, которые, по его словам, «не пускали телемарафон» и «исключали канал из эфира».

5 июля украинские власти воспрепятствовали запланированной поездке бывшего президента Украины Петра Порошенко в Испанию и Италию. Порошенко, в свою очередь, подверг критике действия властей, заявив о некомпетентности лиц, занимающихся дипломатией, и указав на кризис в отношениях с Вашингтоном, возникший после словесной перепалки между президентом страны Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Экс-президент отметил, что отношения с США находятся в кризисном состоянии после инцидента в Овальном кабинете.

Ранее Порошенко пожаловался на кишащие российские дроны на Украине.