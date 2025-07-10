Политолог указал на разочарование президента Польши конфликтом на Украине

Польша, прикладывая милитаристские усилия, рассчитывала заработать на украинском конфликте и повысить свою значимость на Западе. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог Иван Мезюхо, комментируя угрозы президента страны Анджея Дуды перекрыть военные поставки НАТО Украине через аэропорт в Жешуве.

«В итоге заработать так, как хотелось, не получилось, да и о значимости речи не идет, потому что, по большому счету, к Польше относятся как к транспортному хабу, причем это отношение выражается и со стороны Брюсселя, и со стороны Вашингтона», — отметил эксперт.

Кроме того, польскому лидеру нужны громкие заявления, поскольку, покинув пост, он вряд ли завершит свою политическую карьеру, добавил он.

Дуда в интервью нескольким YouTube-каналам допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Украине. По его словам, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве и автострады своей собственностью.

Он подчеркнул, что, если союзники по альянсу пренебрегают Польшей, они могут поставлять помощь Киеву морем, воздухом или сбрасывать на парашютах. Политик признался, что обижен из-за того, что его не позвали на несколько мероприятий, где обсуждался вопрос военной поддержки Украины.

Ранее США возобновили поставки части вооружения Украине.