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Брижит Макрон вновь поставила супруга в неловкое положение

Жена Макрона Брижит вновь унизила его, отказавшись принять протянутую руку
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Первая леди Франции Брижит Макрон вновь поставила президента Эммануэля Макрона в неловкое положение, отказавшись принять протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Кадры опубликовал канал France 24.

На видео зафиксировано, как Макрон, стоя на земле у трапа самолета, протягивает своей супруге руку, однако она не обращает на это внимания и спускается сама на высоких каблуках, опираясь на поручень.

Вскоре Макрон опустил руку и повернулся к встречавшим супругов Макронов принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон.

26 мая жена французского лидера Брижит ударила Макрона по лицу после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американская журналистка заявила, что Трамп просил свернуть расследование о жене Макрона.

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