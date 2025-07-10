Захарова опубликовала фото Лаврова и Ван И с хештегом «ВанЛав»

Захарова подписала фотографию переговоров Лаврова с Ван И хештегом «ВанЛав»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подписала фотографию с переговоров министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И хештегом «ВанЛав». Пост размещен в ее Telegram-канале.

«Россия и Китай — это #ВанЛав», — говорится в сообщении.

В публикации также размещены эмодзи флагов России и Китая. На опубликованном кадре Лавров и Ван И запечатлены во время рукопожатия.

Встреча министров прошла в малайзийском Куала-Лумпуре 10 июля.

До этого Захарова заявила, что встреча главы МИД РФ и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре прорабатывается. По ее словам, дипломаты должны увидеться «на полях» мероприятий по линии АСЕАН.

9 июля официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин ответила на слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, потребовавшей от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой. По словам Мао, сотрудничество Китайской Народной Республики и России не терпит вмешательства третьих сторон.

Ранее в МИД Китая высказали свое отношение к украинскому кризису.