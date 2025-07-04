В МИД Китая высказали свое отношение к украинскому кризису

МИД КНР: Китай объективен по украинскому кризису, его затягивание не выгодно

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин объективен по вопросу конфликта на Украине, затягивание которого не выгодно ни одной из сторон. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы постоянно активно содействуем прекращению огня, <...> затягивание украинского кризиса не соответствует интересам ни одной из сторон», — подчеркнула она в ходе брифинга.

Директор Департамента информации и печати подчеркнула, что Китай демонстрирует международному сообществу «справедливую и беспристрастную позицию» по украинскому кризису.

До этого газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники писала, что министр иностранных дел КНР Ван И дал понять верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, что его стране невыгодно поражение РФ в конфликте на Украине.

В материале уточнялось, что ситуация на Украине продолжает оставаться одним из основных источников разногласий между Китаем и ЕС. В том числе из-за того, что Брюссель критикует Пекин за якобы поставляемые Москве товары двойного назначения. Власти КНР неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Ранее Зеленский заявил, что Китай поставляет России оружие.