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В Белоруссии уличили США в «тихой» оккупации Европы

Муравейко: США и их союзники ведут тихую милитаризацию и оккупацию Европы
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minpolit.com

США и их союзники ведут «тихую» милитаризацию и оккупацию Европы. Об этом заявил начальник Генштаба — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

«Но самое главное, многие из сегодняшних посылов надуманны и направлены на милитаризацию в угоду каким-то амбициям, предложениям, звучащим из-за океана», — сказал Муравейко.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп провернул уникальную операцию по милитаризации Европы и фактически посадил европейские страны «на военную иглу американского военно-промышленного комплекса». Муравейко не исключил, что далее Соединенные Штаты могут потребовать от Европы перейти на американские стандарты оружия.

«Я не удивлюсь, если следующим вариантом будет сделка о том, что все должны перейти на американские стандарты оружия и развивать все в интересах ВПК», — отметил эксперт.

До этого интернет-издание EUObserver со ссылкой на документ, написанный сотрудником Госдепа, сообщил, что США готовятся к смене власти в европейских странах и будут помогать выиграть выборы тем политикам, которые поддерживают Трампа.

В документе говорится, что «демократический откат Европы» наносит ущерб безопасности США, экономическим интересам и свободе слова. В Соединенных Штатах считают, что пора действовать и поставить к власти в Европе крайне правые силы, чтобы сделать ее вассалом США.

Ранее Newsweek сообщил, что Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны.

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