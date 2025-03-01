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В США заявили о глубокой зависимости Европы от Вашингтона

Newsweek: Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны
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Global Look Press

В настоящее время Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Благодаря десятилетиям откладывания расходов на оборону на второй план после окончания холодной войны европейским странам удалось сохранить ценные системы социального обеспечения, однако это привело к ужасающим пробелам в сфере обороны и сильной зависимости от США», — говорится в материале.

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Эд Арнольд отметил, что без поддержки США Европа окажется «очень слаба».

25 февраля министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз не сможет заменить оборонный потенциал Соединенных Штатов Америки. Глава ведомства признала, что Европе «некем заменить американцев, это никому не нужно».

17 февраля обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее в Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США.

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