На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Трампа превратить Европу в вассала США

EUObserver: США готовятся к смене власти в Европе
true
true
true
close
Global Look Press

США готовятся к смене власти в европейских странах и будут помогать выиграть выборы тем политикам, которые поддерживают американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет интернет-издание EUObserver со ссылкой на документ, написанный сотрудником Госдепа и опубликованный в конце мая.

В публикации говорится, что речь идет о выборах, которые недавно прошли в Румынии и Польше, а также вскоре состоятся в Нидерландах, Чехии и Франции.

Отмечается, что глава Белого дома планирует создать с европейскими лидерами союз, основанный на общей культуре, вере, взаимопомощи и, прежде всего, на общем наследии западной цивилизации. В документе говорится, что «демократический откат Европы» наносит ущерб безопасности США, экономическим интересам и свободе слова. В Соединенных Штатах считают, что пора действовать и поставить к власти в Европе крайне правые силы, чтобы сделать ее вассалом США.

До этого философ Александр Дугин заявил, что с возвращением президента США Дональда Трампа на свой пост европейским лидерам придется самостоятельно спасать свой «либеральный нацизм». Эксперт отметил, что глава Белого дома «оставил Европу один на один с Россией и Украиной». По его мнению, теперь ЕС постепенно превращается в наступательный военный союз для войны с РФ.

Ранее в ФРГ пригрозили Трампу контрмерами в случае отсутствия справедливого торгового соглашения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами