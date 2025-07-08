США готовятся к смене власти в европейских странах и будут помогать выиграть выборы тем политикам, которые поддерживают американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет интернет-издание EUObserver со ссылкой на документ, написанный сотрудником Госдепа и опубликованный в конце мая.

В публикации говорится, что речь идет о выборах, которые недавно прошли в Румынии и Польше, а также вскоре состоятся в Нидерландах, Чехии и Франции.

Отмечается, что глава Белого дома планирует создать с европейскими лидерами союз, основанный на общей культуре, вере, взаимопомощи и, прежде всего, на общем наследии западной цивилизации. В документе говорится, что «демократический откат Европы» наносит ущерб безопасности США, экономическим интересам и свободе слова. В Соединенных Штатах считают, что пора действовать и поставить к власти в Европе крайне правые силы, чтобы сделать ее вассалом США.

До этого философ Александр Дугин заявил, что с возвращением президента США Дональда Трампа на свой пост европейским лидерам придется самостоятельно спасать свой «либеральный нацизм». Эксперт отметил, что глава Белого дома «оставил Европу один на один с Россией и Украиной». По его мнению, теперь ЕС постепенно превращается в наступательный военный союз для войны с РФ.

Ранее в ФРГ пригрозили Трампу контрмерами в случае отсутствия справедливого торгового соглашения.