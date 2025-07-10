В Госдуме раскрыли возможную цель встречи Лаврова и Рубио

Депутат Чепа: Лавров и Рубио обсудят подготовку к переговорам России и Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре могут обсудить подготовку к третьему раунду российско-украинских переговоров. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, в Куала-Лумпуре будут обсуждать все текущие вопросы, которые стоят наиболее остро. А таких вопросов много», — отметил Чепа.

По его словам, помимо подготовки очередного раунда переговоров между РФ и Украиной по урегулированию конфликта Лавров и Рубио могут обсудить возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и многое другое.

Чепа назвал переговоры Лаврова и Рубио продолжением серии рабочих встреч, отметив, что это, безусловно, позитивный шаг.

Первым о новых контактах Лаврова и Рубио сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча Лаврова и Рубио в малайзийском Куала-Лумпуре прорабатывается. По ее словам, дипломаты должны увидеться на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее Лавров заявил, что Россия не питает иллюзии насчет США.