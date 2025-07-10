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США заявили, что хотят увидеть дорожную карту решения конфликта на Украине

Рубио: США хотят увидеть дорожную карту завершения конфликта на Украине
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Reuters

Соединенные Штаты желают увидеть дорожную карту завершения конфликта на Украине. Об этом по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«На нужна дорожная карта, чтобы увидеть, как завершить конфликт на Украине», — отметил он.

Вместе с тем, Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным.

Переговоры двух дипломатов продлились около 50 минут.

Первым о переговорах Лаврова и Рубио в Малайзии сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США. Известно, что встреча состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Сергей Лавров и Марко Рубио находятся в постоянном контакте. К тому моменту они успели провести очные переговоры в Эр-Рияде, а также созвониться семь раз.

Ранее Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США.

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Переговоры о мире на Украине
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