США заявили, что хотят увидеть дорожную карту решения конфликта на Украине

Соединенные Штаты желают увидеть дорожную карту завершения конфликта на Украине. Об этом по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«На нужна дорожная карта, чтобы увидеть, как завершить конфликт на Украине», — отметил он.

Вместе с тем, Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным.

Переговоры двух дипломатов продлились около 50 минут.

Первым о переговорах Лаврова и Рубио в Малайзии сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США. Известно, что встреча состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Сергей Лавров и Марко Рубио находятся в постоянном контакте. К тому моменту они успели провести очные переговоры в Эр-Рияде, а также созвониться семь раз.

Ранее Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США.