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Глава МИД России и госсекретарь США начали переговоры в Малайзии

РИА: Лавров и госсекретарь США Марк Рубио начали переговоры в Куала-Лумпуре
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MANDEL NGAN/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марк Рубио начали переговоры в малайзийском Куала-Лумпуре. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча проходит «на полях» мероприятий по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

Первым о новых контактах Лаврова и Рубио сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США. По его словам, также ожидается участие министра иностранных дел Китая Ван И. Однако пока не ясно, состоятся ли встречи госсекретаря с китайским и российским коллегами.

В июне в МИД России сообщили, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте. Они провели уже семь телефонных разговоров и очно пообщались в феврале в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Общение глав внешнеполитических ведомств двух стран связано с Украиной и поиском путей урегулирования конфликта.

Ранее Лавров заявил, что Россия не предается иллюзиям насчет США.

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