Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телеграмме госсекретарю США Марко Рубио поздравил страну с Днем независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает МИД России.

«Прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США – Дня независимости», — говорится в телеграмме.

Отмечается, что Россия поддерживает чаяния американского народа по реализации традиционной американской мечты.

Лавров заявил, что рассчитывает на укрепление отношений между РФ и США на созидательном векторе.

4 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс утвердил финальный текст Декларации независимости, в которой 13 британских колоний заявили о разрыве с Великобританией и провозгласили создание нового независимого государства. Документ был подготовлен комиссией из пяти человек, основным автором стал Томас Джефферсон. Хотя Война за независимость началась еще до этого, в 1775 году, именно 4 июля считается днем рождения Соединенных Штатов Америки. В настоящее время это одна из главных дат американского календаря.

Ранее глава РФПИ заявил о начале новой главы после телефонного разговора Трампа и Путина.