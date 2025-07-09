США потратили деньги для Украины на собственные нужды

США потратили более $1,6 млрд, выделенных Украине, на развитие собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Об этом стало известно РИА Новости после анализа проекта бюджета американской армии на 2026 финансовый год.

По данным агентства, средства, которые должны были пойти на помощь Украине, направлены, в частности, на строительство и модернизацию ключевых предприятий по выпуску взрывчатки, артиллерийских снарядов и компонентов для их производства.

Например, более $623 млн выделено на создание завода по производству тротила, который будет выпускать до 5 млн фунтов вещества в год. Еще $600 млн направлены на расширение производства взрывчатки на заводе в Холстоне. А $80 млн выделено заводу в Скрантоне для увеличения выпуска металлических частей снарядов.

В бюджетных документах подчеркивается, что эти вложения позволят укрепить внутренние оборонные мощности США вне зависимости от дальнейшего развития конфликта на Украине.

По данным Кильского института мировой экономики, объем военной помощи, оказанной США Украине, достиг $123,3 млрд. Сообщается, что к апрелю 2025 года поставки составили $69,5 млрд, финансовая поддержка — $50,1 млрд, гуманитарные грузы — $3,7 млрд. Однако с мая по начало июля 2025 года новые поставки не осуществлялись.

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