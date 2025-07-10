В России назвали цель рекордного удара по Киеву

Рекордный удар ВС РФ по Киеву может быть вызовом, который Россия бросает Западу. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

Он указал, что удар по столице Украины случился накануне совещания европейских лидеров по дальнейшей поддержке республики.

«Почему-то такие рекордные удары по Украине случаются часто перед важными совещаниями Запада по Украине. Наверное, так Россия бросает вызов Западу», — написал Марков.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС России с помощью беспилотников «Герань» и ракет нанесли массированный удар по Киеву. Незадолго до этого стало известно о взрывах в Киеве и Черновцах. После этого небо над Киевом затянуло плотным смогом.

В результате взрывов в украинской столице произошло не менее четырех пожаров: один на левом берегу Днепра и еще три — на правом, говорится в сообщении.

Ранее Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после удара ВС РФ по Киеву.