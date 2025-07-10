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В Приднестровье активизировались вербовщики из Молдавии

В Тирасполе заявили, что спецслужбы Молдавии активизировали вербовку людей
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Vladislav Bachev/Reuters

Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило, что спецслужбы Молдавии активизировали вербовку людей в непризнанной республике. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стремительный рост активности вербовщиков наблюдается с 2024 года. Спецслужбы вербуют граждан Приднестровья, которые подают документы на вступление в гражданство Молдовы. Их цель — получить информацию в ущерб безопасности непризнанной республики.

В случае отказа от сотрудничества соискателям гражданства отказывают в выдаче молдавского паспорта, который необходим для выезда за границу.

До этого руководитель Центра изучения миротворчества Приднестровского государственного университета Елена Бобкова сообщила, что проводимые в Молдавии институциональные преобразования свидетельствуют о подготовке Кишинева к войне.

Эксперт подчеркнула, что молдавская армия интенсивно проводит военные учения совместно с иностранными подразделениями, в том числе государств Североатлантического альянса. Во время них проводятся боевые стрельбы с применением артиллерии и бронированной техники.

Ранее в Приднестровье заявили о подготовке ЕС к войне с Россией на территории Молдавии.

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