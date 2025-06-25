В Приднестровье заявили о подготовке Молдавии к войне

Проводимые в Молдавии институциональные преобразования свидетельствуют о подготовке Кишинева к войне. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Центра изучения миротворчества Приднестровского государственного университета Елена Бобкова.

Она прокомментировала утвержденный молдавским правительством законопроект, который расширяет полномочия министерства обороны и создает единую систему командования всеми силовыми структурами страны во время чрезвычайной или военной ситуации. Поправки позволят военному ведомству страны осуществлять координацию деятельности полиции, карабинеров, службы безопасности и таможни. По мнению Бобковой, такие изменения институционального характера говорят о том, что Кишинев ориентирован на войну. В Молдавии к ней уже практически готовы.

Эксперт подчеркнула, что молдавская армия интенсивно проводит военные учения совместно с иностранными подразделениями, в том числе государств Североатлантического альянса. Во время них проводятся боевые стрельбы с применением артиллерии и бронированной техники.

Бобкова отметила, что молдавские власти формируют образ врага в лице России и Приднестровья, готовя к этому общественное мнение.

16 апреля сообщалось, что Евросоюз передаст Молдавии системы ПВО.

Ранее в Приднестровье заявили о подготовке ЕС к войне с Россией на территории Молдавии.