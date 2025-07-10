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Рубио может встретиться с Лавровым на полях АСЕАН в Малайзии

Reuters: Рубио может провести встречу с Лавровым на полях АСЕАН в Малайзии
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Nathan Howard/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио может провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое пройдет в Малайзии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По данным агентства, также ожидается участие министра иностранных дел Китая Ван И. Однако пока не ясно, состоятся ли встречи Рубио с китайским и российским коллегами.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что проведение новой очной встречи Лаврова и Рубио зависит от решений президентов двух стран и актуальности повестки. Он отметил, что в Вашингтоне понимают необходимость диалога между представителями России и США.

Кроме того, Рябков сообщил, что главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте. По его словам, темами их общения остаются ситуация на Украине и возможные пути урегулирования конфликта, которые влияют на двусторонние отношения на большинстве дипломатических уровней.

Ранее Путин и Трамп оценили отношения России и США.

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