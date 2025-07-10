В России призвали дать возможность бойцам СВО получить второе образование бесплатно

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что выступает с предложением законодательно дать возможность участникам специальной военной операции бесплатно получать второе среднее специальное образование.

Федеральный омбудсмен отметила, что в прошлом году квотировалось поступление в вузы детей участников спецоперации, а потом в Госдуме поставили вопрос о том, чтобы и сами участники СВО имели льготное право на получение высшего образования.

«Востребованность в получении высшего образования, она не меньше, чем получение второго среднего специального образования. Человек был строителем, вернулся с травмой, не может уже выполнять те работы, которые он выполнял до ухода на спецоперацию. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется на платной основе, достаточно дорогое обучение», — сказала она.

По словам Москальковой, к ней поступали обращения от самих военных, а также от их матерей и жен, которые искали деньги на оплату образования.

«Я обратилась с этим вопросом к Владимиру Владимировичу Путину. Он дал поручение, этот вопрос будет рассматриваться уже в законодательном плане», — резюмировала уполномоченный.

До этого стало известно, что большинство опрошенных россиян (76%) готовы посвящать личное время своему образованию.

Ранее Путину предложили распространить квоту на образование на вдов погибших бойцов СВО.