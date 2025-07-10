На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали дать возможность бойцам СВО получить второе образование бесплатно

Москалькова: бойцы СВО должны получать второе образование в России бесплатно
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что выступает с предложением законодательно дать возможность участникам специальной военной операции бесплатно получать второе среднее специальное образование.

Федеральный омбудсмен отметила, что в прошлом году квотировалось поступление в вузы детей участников спецоперации, а потом в Госдуме поставили вопрос о том, чтобы и сами участники СВО имели льготное право на получение высшего образования.

«Востребованность в получении высшего образования, она не меньше, чем получение второго среднего специального образования. Человек был строителем, вернулся с травмой, не может уже выполнять те работы, которые он выполнял до ухода на спецоперацию. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется на платной основе, достаточно дорогое обучение», — сказала она.

По словам Москальковой, к ней поступали обращения от самих военных, а также от их матерей и жен, которые искали деньги на оплату образования.

«Я обратилась с этим вопросом к Владимиру Владимировичу Путину. Он дал поручение, этот вопрос будет рассматриваться уже в законодательном плане», — резюмировала уполномоченный.

До этого стало известно, что большинство опрошенных россиян (76%) готовы посвящать личное время своему образованию.

Ранее Путину предложили распространить квоту на образование на вдов погибших бойцов СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами