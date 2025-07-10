Лавров встретился с главой МИД Китая в Малайзии

Встреча глав МИД РФ и Китая Лаврова и Ван И состоялась в Куала-Лумпуре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Китая Ваном И в малайзийском Куала-Лумпуре. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Лавров и Ван И в Куала-Лумпуре», — подписала она опубликованный общий снимок руководителей внешнеполитических ведомств.

До этого Захарова заявила, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре прорабатывается. По ее словам, дипломаты должны увидеться «на полях» мероприятий по линии АСЕАН.

9 июля официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин ответила на слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, потребовавшей от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой. По словам Мао, сотрудничество Китайской Народной Республики и России не терпит вмешательства третьих сторон.

Ранее в МИД Китая высказали свое отношение к украинскому кризису.