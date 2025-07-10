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В Европе с недоверием восприняли смену политики Трампа

Politico: в Европе шокированы изменениями политического курса США по Украине
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Страны Европы с недоверием отнеслись к смене политики президента США Дональда Трампа по Украине и готовятся к разным сценариям, в том числе новому прекращению снабжения Киева оружием или выводу американских войск с континента. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания жалуются на нехватку информации от Соединенных Штатов. По словам европейского чиновника, в Европе не могут понять, что происходит в администрации Трампа, учитывая, что политик «начал звучать более последовательно в своей поддержке Украины», в то время как в Пентагоне занимают противоположную позицию по этому вопросу.

В Европе также обеспокоены тем, что США по итогам пересмотра военной стратегии могут принять решение о выводе части войск из европейских стран, что ослабит их оборонительные возможности.

Собеседник издания добавил, что сегодня в политике администрации Трампа много хаоса и недостатка в надлежащей организации.

1 июля США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Тогда в Пентагоне пояснили решение необходимостью инвентаризации запасов на фоне опасений их истощения из-за помощи Украине и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находилась в Европе, но их отгрузка была временно заморожена.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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