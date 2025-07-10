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В МИД раскритиковали заявление генсека ООН про атаки российских беспилотников

МИД: генсек ООН Гутерриш регулярно тиражирует ложь Украины и Запада против РФ
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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его подчиненные регулярно тиражируют ложь, фабрикуемую Украиной и Западом против России. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя слова генсека об ударах ВС РФ по украинским объектам.

В ведомстве заявили, что в ООН последовательно замалчивают нарушения Украиной гуманитарного права или же ограничиваются призывами к Киеву и Москве к сдержанности.

Накануне в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили, что Украина за сутки подверглась атаке 728 беспилотников типа «Герань» и других видов, а также ракет.

По данным mk.ru, в ночь на 9 июля ВКС РФ осуществили «одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что атака российских дронов на Украину стала показательной.

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