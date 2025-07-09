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На Украине сообщили о рекордной атаке дронов

MK: ВКС РФ нанесли по Украине самый мощный удар за последнее время
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Украинские войска сообщили о рекордной атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории республики. Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что Украина подверглась атаке 728 беспилотников типа «Герань» и других видов, а также семи крылатых ракет «Искандер-К» и шести аэробалистических ракет типа «Кинжал».

По информации украинской армии, основной удар пришелся на город Луцк в Волынской области на западе Украины.

При этом mk.ru пишет, что прошлой ночью Воздушно-космические силы (ВКС) РФ осуществили «одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета».

Накануне Минобороны России сообщало, что российские войска нанесли поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, военные ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.

Также 6 июля российское военное ведомство информировало, что Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по временным базам украинских военных и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российский боец с медалью за доблесть стал записывать треки на СВО.

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