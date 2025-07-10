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Патрушев попрощался со Старовойтом

Патрушев принял участие в церемонии прощания со Старовойтом
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев принял участие в церемонии прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ проходит в Центральной клинической больнице в Москве.

Попрощаться со Старовойтом также прибыли вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко.

7 июля тело экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта нашли в кустах на парковке в Одинцово. По версии следствия, он покончил с собой.

Незадолго до этого был опубликован указ президента РФ о снятии Старовойта с поста главы Минтранса. Причины его отставки не назывались, однако позже появилась информация, что чиновнику грозило до 20 лет лишения свободы из-за незаконной деятельности в Курской области, которую он ранее возглавлял.

Ранее психиатр объяснил причину самоубийства экс-министра транспорта Романа Старовойта.

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