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В Германии заметили «необычайно резкий» тон Трампа в отношении Путина

Der Spiegel: Трамп сменил тон и был необычайно резок по отношению к Путину
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сменил тон в отношении России и ее лидера Владимира Путина, будучи «необычайно резким». На это обратил внимание немецкий журнал Der Spiegel.

Как следует из текста, «тон Вашингтона» в отношении России меняется. Журнал ссылается на последние резкие заявления Трампа в адрес Путина и недовольство продолжающимся конфликтом на Украине. Американский лидер был «необычайно резок», говоря о России, пишет Der Spiegel.

«До сих пор Трамп с удовольствием использовал столь резкие выражения против своих союзников, но не против Путина», — говорится в тексте.

Накануне телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней глава Белого дома пересказывает свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина, и пообещал «сюрприз» для России.

Ранее Трампа уличили в некомпетентности по вопросу конфликта на Украине.

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