В Госдуме назвали Трампа позером после его угроз в адрес России

Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении России и Китая не стоит воспринимать серьезно из-за позерства американского лидера. Таким мнением с ТАСС поделился первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней глава Белого дома пересказывает свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

«Скорее всего, эта запись была в кругу близких людей, но среди близких тоже оказываются предатели. Трамп любит быть в центре внимания и показать, что он великий деятель всей планеты и для него и Россия, и Китай — это те государства, которые он может поставить на колени. Он знает, что этого никогда не произойдет», — сказал Водолацкий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Трампа об угрозах разбомбить Москву. По его мнению, нельзя подтвердить или опровергнуть якобы сказанные эти слова Трампом.

Ранее в Совфеде усомнились, что Трамп осмелился «угрожать» Путину в личных беседах.