Ведущие республиканцы готовы продвигать санкции против России

Лидеры Республиканской партии заявили о готовности продвигать законопроект о санкциях против России и реализовать его для того, чтобы склонить Москву к переговорам. Об этом пишет Politico со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера большинства в сенате Джона Тьюна.

«Владимир Путин продемонстрировал нежелание быть разумным и серьезно говорить о посредничестве в деле заключения мира, и я думаю, что мы должны послать ему сообщение — таково мое мнение», — заявил Джонсон.

В то же время Тьюн заявил о «существенном прогрессе» в работе с Белым домом над законопроектом, который, по его словам, «укрепит позиции президента Трампа за столом переговоров и поможет положить конец кровопролитию на Украине».

В конце июня Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм. Его законопроект предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у РФ природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что в случае принятия инициативы США начнут торговую войну со всем остальным миром.

Ранее в Госдуме посоветовали Трампу не угрожать России «сюрпризами».