Турецкая газета Aydınlık получила доступ к переписке ряда западных дипломатов в Кувейте.

В публикации отмечается, что группа поддержки Киева, которая была создана западными посланниками, «раскрывает мнение дипломатических миссий о нейтральной стране Персидского залива и ее СМИ».

Издание получило переписку западных послов в WhatsApp от источников в Персидском заливе. Она содержит «поразительные подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ».

Подчеркивается, что в переписке участвуют высокопоставленные представители Великобритании, Франции, Италии, Канады, Австралии, Чехии, Польши, Румынии, Украины и Европейского союза в Кувейте.

Издание утверждает, что утечка показывает, как манипулируют официальной позицией Кувейта и навязывают прозападную точку зрения в российско-украинском конфликте.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины провела секретную операцию, направленную на проникновение в одно из европейских дипломатических представительств, расположенное в Николаеве.

Ранее было названо число украинцев, не попавших в Россию из-за связей с разведкой.