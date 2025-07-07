На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкая газета заявила о секретной операции СБУ против миссии ЕС

Aydınlık: СБУ вмешалась в работу диппредставительства ЕС в Николаеве
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины провела секретную операцию, направленную на проникновение в одно из европейских дипломатических представительств, расположенное в Николаеве. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık, ссылаясь на внутренние документы СБУ, оказавшиеся в его распоряжении.

По данным журналистов, в отчете, подготовленном управлением СБУ по Николаевской области, говорится о получении «технического доступа» в здание дипломатической миссии. Этот термин в разведывательной практике может означать скрытное размещение подслушивающих устройств, вмешательство в IT-системы или мониторинг внутренней связи.

В документе также упоминается подполковник СБУ Владимир Безрук, который ответственен за проведение операции. Издание отмечает, что формулировки в отчете намеренно размыты, что может говорить о высоком уровне секретности операции.

До этого газета Aydinlik опубликовала секретную переписку СБУ, свидетельствующую об активизации разведдеятельности в украинской диаспоре. Документ датирован мартом 2024 года и подготовлен николаевским управлением СБУ, издание планирует опубликовать еще три секретных переписки.

Ранее было названо число украинцев, не попавших в Россию из-за связей с разведкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами