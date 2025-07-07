Турецкая газета заявила о секретной операции СБУ против миссии ЕС

Служба безопасности Украины провела секретную операцию, направленную на проникновение в одно из европейских дипломатических представительств, расположенное в Николаеве. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık, ссылаясь на внутренние документы СБУ, оказавшиеся в его распоряжении.

По данным журналистов, в отчете, подготовленном управлением СБУ по Николаевской области, говорится о получении «технического доступа» в здание дипломатической миссии. Этот термин в разведывательной практике может означать скрытное размещение подслушивающих устройств, вмешательство в IT-системы или мониторинг внутренней связи.

В документе также упоминается подполковник СБУ Владимир Безрук, который ответственен за проведение операции. Издание отмечает, что формулировки в отчете намеренно размыты, что может говорить о высоком уровне секретности операции.

До этого газета Aydinlik опубликовала секретную переписку СБУ, свидетельствующую об активизации разведдеятельности в украинской диаспоре. Документ датирован мартом 2024 года и подготовлен николаевским управлением СБУ, издание планирует опубликовать еще три секретных переписки.

Ранее было названо число украинцев, не попавших в Россию из-за связей с разведкой.